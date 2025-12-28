Brasimone scuola per le start up | Un bando per attirare talenti

Al via la Spring School Brasimone, un programma sperimentale di open innovation realizzato da Città metropolitana e Comune di Bologna, in collaborazione con Enea e newcleo, rivolto a startup e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, "per rafforzare il ruolo dell’ Appennino bolognese come polo di eccellenza per la ricerca applicata ". Dal 13 al 17 aprile 2026, come fa sapere la Città metropolitana, al centro ricerche Enea del Brasimone sei tra startup e gruppi di ricerca avranno l’opportunità di partecipare a un percorso intensivo residenziale di cinque giorni per lo sviluppo e la validazione "di soluzioni tecnologiche avanzate, alla realizzazione di proof of concept e alla creazione di collaborazioni strutturate tra ricerca pubblica e impresa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

