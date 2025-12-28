Boville Ernica il ritorno trionfale del Presepe Vivente di Contrada Scrima | migliaia di presenze per il debutto

Il Presepe Vivente di Contrada Scrima a Boville Ernica ha fatto il suo ritorno dopo tredici anni, attirando migliaia di visitatori. La cerimonia di apertura, il 26 dicembre, ha riscosso grande successo, superando le aspettative e attirando pubblico anche da fuori regione. Questa rinnovata tradizione rappresenta un momento di richiamo culturale e religioso, consolidando il ruolo di Boville Ernica come meta di interesse durante le festività natalizie.

Un successo oltre ogni aspettativa, capace di andare ben oltre i confini provinciali e regionali. La giornata inaugurale del Presepe Vivente della Contrada Scrima, svoltasi lo scorso 26 dicembre, ha segnato il ritorno in grande stile di una tradizione che mancava da ben tre lustri, trasformando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

