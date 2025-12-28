Nel centro storico di Roma, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, arrestando sette persone note alle forze dell'ordine per reati precedenti. Inoltre, sono state denunciate altre due persone. Questa operazione mira a contrastare le attività illecite, tra cui le truffe delle tre campanelle e i borseggi, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel centro di Roma. Nelle ultime ore sono state arrestate sette persone, tutte già note alle forze dell’ordine per precedenti reati, e altre due sono state denunciate.I militari hanno arrestato un 28enne di origine algerina, sorpreso all’interno di una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Borseggi e la truffe delle tre campanelle nel centro storico, 7 arresti

Leggi anche: La truffa delle tre campanelle: 40 arresti nel centro di Roma

Leggi anche: Roma, maxi-controlli nel centro storico: fermate 40 persone per il gioco delle tre campanelle

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Truffa delle tre campanelle, scattano gli arresti: in cosa consiste il gioco e qual è il trucco - I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne e un 44enne, entrambi stranieri, con l'accusa di truffa in concorso per aver indotto, insieme ad alcuni complici, un ... corriereadriatico.it

Truffa delle tre campanelle, arresti a Roma: in cosa consiste il gioco e qual è il trucco - I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne e un 44enne, entrambi stranieri, con l'accusa di truffa in concorso per aver indotto, insieme ad alcuni complici, un ... leggo.it

Tentano la truffa delle tre campanelle, ma un errore svela il raggiro: due arresti - Due uomini di 51 e 44 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di piazza Dante per truffa in concorso ai danni di un turista israeliano di 34 anni. rainews.it

Una legge per contrastare la piaga sociale dei borseggiatori è urgente. Muoversi in sicurezza è un diritto la cui tutela spetta allo Stato, il quale deve intervenire su tutti i fattori che hanno reso questo fenomeno criminoso una vera emergenza. - facebook.com facebook