borseggi e la truffe delle tre campanelle nel centro storico 7 arresti

Nel centro storico di Roma, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, arrestando sette persone note alle forze dell'ordine per reati precedenti. Inoltre, sono state denunciate altre due persone. Questa operazione mira a contrastare le attività illecite, tra cui le truffe delle tre campanelle e i borseggi, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel centro di Roma. Nelle ultime ore sono state arrestate sette persone, tutte già note alle forze dell’ordine per precedenti reati, e altre due sono state denunciate.I militari hanno arrestato un 28enne di origine algerina, sorpreso all’interno di una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

