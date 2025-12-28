Borse di studio per gli studenti palestinesi
Raccolta fondi a favore degli studenti palestinesi. A lanciarla è l’ Università degli studi di Brescia che, nel solco del Progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, iniziativa nazionale promossa dalla CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, promuove una raccolta di contributi tra fondazioni, enti pubblici e privati, associazioni e cittadini. Ogni borsa di studio richiede un importo indicativo di 11mila euro annui per quattro anni (totale 44mila euro) per la copertura delle spese di vitto, alloggio, pocket money, assicurazione sanitaria, tasse supporto didattico per l’intero percorso universitario del progetto (condizioni stabilite nel bando IUPALS). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Raccolta fondi e borse di studio per studenti palestinesi: al via l’iniziativa di Unicoop Firenze - Per la campagna di solidarietà natalizia, la Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze promuovono, da sabato 13 dicembre a martedì 13 gennaio, una raccolta fondi destinata al sostegno allo stu ... 055firenze.it
Coppia di benefattori finanzia due borse di studio per i ricercatori di Gaza esuli a Pavia - Donati 25 mila euro per finanziare i percorsi accademici degli scienziati arrivati con il corridoio umanitario accademico ... laprovinciapavese.gelocal.it
Coppia dona 25mila euro per 2 borse di studio a palestinesi - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com
Università di Milano: Sostegno agli Studenti Palestinesi con Borse di Studio e Solidarietà
