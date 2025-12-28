Raccolta fondi a favore degli studenti palestinesi. A lanciarla è l’ Università degli studi di Brescia che, nel solco del Progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, iniziativa nazionale promossa dalla CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, promuove una raccolta di contributi tra fondazioni, enti pubblici e privati, associazioni e cittadini. Ogni borsa di studio richiede un importo indicativo di 11mila euro annui per quattro anni (totale 44mila euro) per la copertura delle spese di vitto, alloggio, pocket money, assicurazione sanitaria, tasse supporto didattico per l’intero percorso universitario del progetto (condizioni stabilite nel bando IUPALS). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borse di studio per gli studenti palestinesi

Progetto IUPALS; Borse di studio per gli studenti palestinesi: l'Università rilancia la raccolta fondi; Studenti palestinesi: UniBs rilancia l'impegno; Borse di studio per gli studenti palestinesi.

