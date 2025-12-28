Bonus per le famiglie nella manovra | dagli sgravi a pioggia ai contributi selettivi

Roma, 28 dicembre 2025 – Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, che avverrà il 30 dicembre salvo catastrofici scenari, il sistema di welfare italiano subirà una trasformazione profonda, spostando il baricentro dagli sgravi automatici ai contributi diretti e selettivi. La manovra mette in campo circa 1,6 miliardi di euro per il pacchetto famiglia, ma la parola d'ordine per l'anno a venire è progressività: quasi tutte le agevolazioni sono ora subordinate infatti a soglie Isee rigorose e, in molti casi, richiedono una partecipazione attiva del cittadino tramite domanda telematica.

