Bomba Garlasco femminicidi la violenza ProPal | i fatti del 2025

Nel 2025, l’Italia ha affrontato diversi eventi significativi, tra cui episodi di femminicidio a Garlasco, la vicenda della violenza ProPal e tragedie come la morte di cinque agenti in servizio. Sono stati inoltre protagonisti le manifestazioni pro Palestina, gli sgomberi dei centri sociali e il diffondersi di foto intime online. Questi fatti riflettono le complessità sociali e politiche del paese in un anno caratterizzato da molteplici sfide.

Garlasco, femminicidi, Monte Faito, ma anche la morte di 5 servitori dello Stato in servizio, le manifestazioni pro Palestina, gli sgomberi dei centri sociali, foto intime delle proprie mogli online e altro ancora. Il 2025 di cronaca si muove su diverse direzioni: da un lato si registrano numeri in calo per quanto riguarda i fatti di sangue, dall'altro subentrano delle variabili che aumentano l'allarme sociale come l'abbassamento dell'età delle persone coinvolte e l'uso di armi bianche, coltelli che spesso spuntano tra le mani di giovani e giovanissimi. È il caso anche dei femminicidi: tecnicamente in calo con 49 donne uccise dal primo gennaio a oggi da ex, compagni, mariti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bomba Garlasco, femminicidi, la violenza ProPal: i fatti del 2025 Leggi anche: La bomba del giornalista: “Credo che i giochi siano fatti per Vlahovic al Milan” Leggi anche: La violenza dei ProPal e l’incoerenza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bomba Garlasco, femminicidi, la violenza ProPal: un anno di cronaca - Garlasco, femminicidi, Monte Faito, ma anche la morte di 5 servitori dello Stato in servizio, le manifestazioni pro Palestina, gli sgomberi dei ... iltempo.it

