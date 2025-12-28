Bolzano la madre praticava riti satanici lo nutriva solo con biscotti e lo privava di cure e scuola | il tribunale le toglie il bambino

A Bolzano, un bambino è stato affidato a una comunità dopo mesi di maltrattamenti e isolamento da parte della madre, che praticava riti satanici, lo nutriva solo con biscotti e gli negava cure e istruzione. L’intervento dei carabinieri ha permesso di porre fine a questa situazione, garantendo la tutela del minore.

Un incubo durato mesi si è concluso solo grazie all’intervento dei carabinieri: un bambino nei dintorni di Bolzano è stato tolto alla madre e affidato a una comunità, dopo essere stato sottoposto a gravi forme di maltrattamento e isolamento. Come riporta l’ Alto Adige, il piccolo viveva in condizioni estreme: veniva alimentato solo con biscotti secchi, costretto a dormire durante il giorno e privato di qualsiasi controllo medico. I riti satanici. Non solo. La madre, rimasta vedova, aveva smesso di mandarlo a scuola e in alcune occasioni aveva minacciato le insegnanti di morte. All’interno della casa, il bambino era immerso in un clima di superstizioni e riti legati a pratiche sataniche, che la donna cercava di inculcargli con convinzione, convincendolo che malesseri fisici come il mal di pancia fossero causati da maledizioni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sottoponeva il figlio a riti satanici: lo nutriva solo con biscotti secchi e non lo mandava a scuola Leggi anche: Bolzano, madre sottopone figlio a riti satanici: tribunale le sospende la potestà genitoriale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Madre sottoponeva il figlio a riti satanici, sospesa la responsabilità genitoriale - E' stata sospesa la responsabilità genitoriale di una madre che avrebbe cercato di indottrinare il figlio con riti legati a superstizioni. msn.com

