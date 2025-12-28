Bologna un derby ad alta quota Italiano non si fida del Sassuolo | Ripartiamo con energia e fiducia

"Ripartiamo con fiducia". Quella che annuncia Vincenzo Italiano sembra tutto fuorché una missione impossibile. Ripartire poi da cosa? Etichettare la finale di Supercoppa Italiana persa lunedì a Riad per mano del Napoli come una caduta sarebbe ingeneroso nei confronti di un gruppo che ha costruito un 2025 ai confini del sogno. "In quest’anno che sta per chiudersi abbiamo fatto qualcosa che passerà alla storia – rimarca il tecnico rossoblù – quindi non dobbiamo deprimerci per aver perso la finale di Supercoppa. Quando giochi ogni tre giorni gli alti e bassi sono inevitabili: la regola è non esaltarsi dopo una vittoria e non abbattersi dopo una sconfitta, perché in entrambi i casi manca il tempo per farlo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

