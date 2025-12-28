Bologna Sassuolo parla Di Vaio | Bisogna giocare da squadra matura è stata una settimana impegnativa Sul mercato…
Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, commenta l’impegno della squadra in vista della sfida contro il Sassuolo, sottolineando l’importanza di giocare con maturità. La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella corsa alle posizioni europee. Di Vaio evidenzia inoltre le sfide della settimana, tra impegni e mercato, che influiranno sulla preparazione.
Bologna Sassuolo, il ds Marco Di Vaio parla a Sky: «Bisogna giocare da squadra matura, è stata una settimana impegnativa» Bologna e Sassuolo si preparano a sfidarsi nella diciassettesima giornata di Serie A, in un match che può pesare sulla corsa alle zone europee. I rossoblù puntano a rispondere ai successi di Juventus e Como . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
