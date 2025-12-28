Bologna Sassuolo ecco i TOP e FLOP del match della diciasettesima giornata di Serie A

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco una sintesi dei principali protagonisti e delle principali valutazioni del match tra Bologna e Sassuolo, disputato al Dall’Ara e valido per la diciassettesima giornata di Serie A. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, offrendo spunti interessanti sia per il rendimento delle squadre che per le analisi individuali. Di seguito, i principali TOP e FLOP dell’incontro.

Bologna Sassuolo, ecco i TOP e FLOP del derby emiliano al Dall’Ara delle 18 e valido per la diciasettesima giornata di Serie A Termina in parità, 1-1, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall’Ara, valido per la 17a giornata di Serie A. Dopo un avvio a ritmi alti, la partita si blocca verso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna sassuolo ecco i top e flop del match della diciasettesima giornata di serie a

© Calcionews24.com - Bologna Sassuolo, ecco i TOP e FLOP del match della diciasettesima giornata di Serie A

Leggi anche: Pagelle Pisa Juventus, ecco i TOP e FLOP del match della diciasettesima giornata di Serie A

Leggi anche: Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Top e Flop di Serie A dopo le prime 15 giornate di campionato; Risultati Serie A giornata 16. Si sblocca la Fiorentina; Fanta BFC – 17° Giornata: Bologna-Sassuolo; Voti fantacalcio Sassuolo Torino 16^ giornata Serie A: Top e Flop.

bologna sassuolo top flopBologna-Sassuolo 1-1, Muharemovic risponde a Fabbian e i neroverdi strappano il pareggio - Termina in pareggio il derby tra Bologna e Sassuolo. msn.com

bologna sassuolo top flopTop e Flop di Serie A dopo le prime 15 giornate di campionato - È una classifica che cambia costantemente sia nella top 4 in direzione Champions che nella zona bollente che assorbe le peggiori squadre in lotta per non ... lifestyleblog.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.