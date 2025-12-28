Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato a ‘Sky Sport’ la possibilità di cedere alcuni giocatori di spicco a gennaio, sottolineando la necessità di valutare le situazioni. Ha inoltre ribadito che l’obiettivo principale del club rimane la salvezza, evidenziando l’importanza di un percorso stabile e pianificato per la stagione.

L’Ad neroverde: “Il nostro obiettivo rimane la salvezza” Giovanni Carnevali ha parlato a ‘Sky Sport’ prima di Bologna-Sassuolo. L’Ad neroverde si è espresso anche sul calciomercato di gennaio ormai alle porte. Sassuolo, Carnevali allo scoperto sul mercato di gennaio – Calciomercato.it “Vorremmo inserire qualche tassello. C’è la necessità di intervenire sugli esterni bassi – ha svelato – Per quanto riguarda il fronte uscite, sappiamo che ci sono richieste per alcuni nostri big – da Muharemovic (obiettivo Inter) a Lauriente, ndr – ma come sempre cercheremo di non togliere nulla alla squadra almeno fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bologna-Sassuolo, Carnevali: “Cessioni big a gennaio? C’è una necessità”

Leggi anche: Calciomercato Juve, indizio di Carnevali su Muharemovic e non solo: «Ecco l’idea del Sassuolo a gennaio». Parole nette!

Leggi anche: Sassuolo, parla Carnevali: «Torino? Giochiamo contro una squadra forte. L’obiettivo è sicuramente la permanenza in Serie A. Sul mercato…»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: rinnovi difficili, il Napoli su Laurienté; Sassuolo-Torino, Carnevali apre alla cessione di Muharemovic a gennaio.

Sassuolo, Carnevali svela: «Il 2025 per noi è stato un anno buono. L’obiettivo principale è questo. Sul calciomercato…» - L’obiettivo principale è questo» Bologna e Sassuolo si preparano a scendere in campo nella terzultima sfida della ... calcionews24.com