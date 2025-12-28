Bologna-Sassuolo 1-1 pareggio con poche emozioni al Dall' Ara
Il match tra Bologna e Sassuolo si conclude con un pareggio 1-1, in un incontro caratterizzato da poche occasioni e ritmo contenuto. Al Dall'Ara, i rossoblù di Vincenzo Italiano non riescono a ottenere i tre punti, mantenendo il risultato in equilibrio fino al fischio finale. Un risultato che lascia entrambi i club con un punto, senza grandi emozioni o svolte decisive nel corso della partita.
Bologna, 28 dicembre 2025 – Il Bologna non ingrana al ritorno dall’Arabia. Solo un pareggio per i rossoblù di Vincenzo Italiano che vengono frenati dal Sassuolo nel derby emiliano. Solo 1-1 dopo un primo tempo di luci e ombre, condito da qualche imprecisione di troppo. Succede tutto nel secondo tempo, con la rete di Fabbian che apre le danze e poi il colpo di testa di Muharemovic a fissare sul definitivo 1-1. Primo tempo. Nei primi minuti il Bologna prova a costruire come di consueto dal basso, con il Sassuolo che invece predilige i lanci lunghi per saltare il centrocampo rossoblù ma anche con alcune imbucate in profondità che continuano a creare alcune apprensioni alla retroguardia di Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
