Bologna-Sassuolo 1-1 nel derby emiliano Muharemovic risponde a Fabbian

Nel match della 17ª giornata di Serie A, Bologna e Sassuolo si sono divise la posta in palio con un risultato di 1-1. Muharemovic ha risposto al gol di Fabbian, mantenendo equilibrio nel derby emiliano. La partita ha evidenziato l’equilibrio tra le due squadre, con occasioni da ambo le parti e un punteggio che rispecchia l’andamento del confronto.

Si spartiscono la posta in palio Bologna e Sassuolo nel derby emiliano valido per la 17a giornata di Serie A. Al ‘Dall’Ara’ finisce infatti 1-1: Fabbian sblocca il risultato al 3? della ripresa su cross di Zortea, Muharemovic pareggia i conti al 19? con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo complice un errore in uscita di Ravaglia. La squadra di Italiano sale così a quota 26 punti e resta al settimo posto mancando il controsorpasso al Como, mentre i neroverdi avanzano a 22 punti. Triplice fischio al Dall'Ara #BolognaSassuolo #WeAreOne pic.twitter.comOixKG7ByiU — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) December 28, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna-Sassuolo 1-1, nel derby emiliano Muharemovic risponde a Fabbian Leggi anche: Bologna Sassuolo 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian, pari nel derby emiliano e i rossoblù perdono terreno dalla Juventus Leggi anche: Bologna-Sassuolo 1-1, Muharemovic risponde a Fabbian La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A: Bologna-Sassuolo in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Bologna-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Bologna-Sassuolo quote analisi 17 giornata Serie A; Bologna-Sassuolo, derby emiliano per chiudere l’anno: il pronostico di DDD. Bologna-Sassuolo 1-1, nel derby emiliano Muharemovic risponde a Fabbian - Si spartiscono la posta in palio Bologna e Sassuolo nel derby emiliano valido per la 17/a giornata di Serie A. lapresse.it

