bologna sassuolo 1 1 muharemovic risponde a fabbian

Il derby tra Bologna e Sassuolo si conclude con un pareggio 1-1 al Dall’Ara. Fabbian apre le marcature per i rossoblù, mentre Muharemovic risponde con un gol su errore di Ravaglia, garantendo il risultato finale. La partita si è svolta con equilibrio, riflettendo l’andamento combattuto tra le due squadre.

Bologna, 28 dicembre 2025 – Finisce in parità il derby tra Bologna e Sassuolo, al Dall’Ara è 1-1. La sbloccano i rossoblù con Fabbian, ma un’uscita a vuoto di Ravaglia favorisce il gol del definitivo pareggio di Muharemovic. Quarta gara consecutiva in campionato senza vittorie per la squadra di Italiano. Ravaglia salva il Bologna. Italiano sceglie Dallinga al centro dell’attacco con Orsolini, Fabbian e Rowe a supporto, gioca Vitik al posto dello squalificato Heggem. Grosso ritrova Pinamonti dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box contro il Torino, confermato Volpato al posto di Berardi. Primo quarto d’ora di studio, ci prova soltanto Rowe dalla distanza: blocca Muric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

