Bologna Sassuolo 1-1 | Muharemovic risponde a Fabbian pari nel derby emiliano e i rossoblù perdono terreno dalla Juventus

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo si è concluso con un pareggio 1-1. Muharemovic ha risposto al gol di Fabbian, mantenendo in equilibrio il risultato. La partita ha avuto un impatto sulla classifica dei rossoblù, che perdono terreno rispetto alla Juventus. Ecco un riepilogo dettagliato di quanto accaduto, analizzando le fasi salienti e le conseguenze sul campionato.

Bologna Sassuolo 1-1: come è andato il derby emiliano, che ha visto come autori dei gol Muharemovic e Fabbian. I dettagli. Il Derby dell’Emilia finisce in parità e lascia un retrogusto amaro ai padroni di casa. Allo stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna non va oltre l’ 1-1 contro un Sassuolo mai domo e perde l’occasione di mettere pressione alla capolista. Con questo pareggio, la squadra di Vincenzo Italiano si porta a -6 dalla Juventus, pur avendo ancora una partita da recuperare rispetto ai bianconeri. Botta e risposta nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, conclusosi a reti inviolate grazie agli interventi dei portieri, la gara si è infiammata al rientro dagli spogliatoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Sassuolo 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian, pari nel derby emiliano e i rossoblù perdono terreno dalla Juventus Leggi anche: I rossoblù non perdono da sette gare. Lumezzane, ancora un pari. Ferro risponde a Lanini. Troise alimenta la striscia Leggi anche: Bologna-Sassuolo (domenica 28 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Derby emiliano al Dall’Ara Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A: Bologna-Sassuolo in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Bologna-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Bologna-Sassuolo quote analisi 17 giornata Serie A; Bologna-Sassuolo, derby emiliano per chiudere l’anno: il pronostico di DDD. Il Sassuolo frena il Bologna: Muharemovic risponde a Fabbian - Non si va oltre la parità al Dall'Ara: tante occasioni nel finale per le squadre di Italiano e Grosso, ma nessuno riesce a segnare il gol vittoria ... corrieredellosport.it

Bologna-Sassuolo 1-1: cronaca diretta live e risultato finale | Serie A - Sassuolo di Domenica 28 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Bologna-Sassuolo risultato 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian, Italiano non riesce più a vincere - Il Bologna manca per la quarta giornata consecutiva l'appuntamento con la vittoria: in vantaggio sul Sassuolo con rete di Fabbian in avvio di ripresa, viene raggiunta da un'incornata di Muharemovic ... corriere.it

Serie A, Bologna-Sassuolo 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian, Felsinei dietro al Como Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-int facebook

SERIE A | In campo Bologna-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.