Bologna-Sassuolo 1-1 ancora uno stop per i rossoblù Muharemovic risponde a Fabbian
Il pareggio 1-1 tra Bologna e Sassuolo riflette un incontro equilibrato, caratterizzato da opportunità sfumate da entrambe le squadre. Muharemovic risponde a Fabbian, contribuendo a mantenere il risultato invariato. La partita ha evidenziato alcune difficoltà offensive per i rossoblù, che continuano a cercare la prima vittoria stagionale. Un risultato che lascia aperte molte considerazioni sul rendimento delle due formazioni in questa fase del campionato.
Gol ed emozioni nel match di serie A tra Bologna e Sassuolo con entrambi i club che mancano diverse occasioni da gol. Il derby dell’Emilia tra Bologna e Sassuolo finisce in parità con i padroni di casa che risentono dei sintomi da supercoppa e perdono un’altra chance importante di avvicinare il treno Europa. Una sfida . 🔗 Leggi su Sportface.it
