Bolli auto Fiazza | Dopo 9 mesi il Pd scopre la domiciliazione bancaria ma non basta
Recentemente, alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico hanno avanzato proposte per la domiciliazione bancaria del pagamento del bollo auto. Dopo nove mesi di discussioni, questa soluzione sembra emergere come un'opzione, anche se non ancora sufficiente a risolvere completamente le criticità legate al pagamento e alla gestione delle imposte automobilistiche.
"Leggiamo sulla stampa che alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico propongono la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto. Bene. Peccato solo che a marzo la stessa maggioranza avesse bocciato una proposta identica avanzata dalla Lega. Risultato: nove mesi persi e una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Albasi (Pd) chiede la domiciliazione bancaria per il bollo auto
Leggi anche: Bollo auto nel Lazio: con la domiciliazione bancaria un forte sconto sul costo della tassa
Bolli auto, Fiazza: "Dopo 9 mesi il Pd scopre la domiciliazione bancaria, ma non basta" - Il consigliere regionale della Lega: "I bolli auto non pagati negli ultimi 10 anni superano il mezzo miliardo di euro, ed è anche per coprire quel buco la Regione che ha scelto la strada più semplice: ... parmatoday.it
Povero e con l’auto venduta 15 anni fa, la Corte tributaria annulla bolli arretrati per (quasi) 5mila euro. Il caso a Perugia - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.