Boldrini | Il mio nome accostato in modo subdolo all’arresto di Hannoun

Laura Boldrini, deputata PD e presidente del Comitato diritti umani, ha dichiarato di aver incontrato Mohammad Hannoun una sola volta e per breve tempo. La sua affermazione si riferisce all’arresto di nove persone a Genova, nell’ambito di un’indagine sulla raccolta di fondi. Boldrini ha sottolineato di essere estranea all’indagine e di non aver mai avuto alcun legame con Hannoun, precisando la sua posizione.

