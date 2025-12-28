Boldrini | Il mio nome accostato in modo subdolo all’arresto di Hannoun
Laura Boldrini, deputata PD e presidente del Comitato diritti umani, ha dichiarato di aver incontrato Mohammad Hannoun una sola volta e per breve tempo. La sua affermazione si riferisce all’arresto di nove persone a Genova, nell’ambito di un’indagine sulla raccolta di fondi. Boldrini ha sottolineato di essere estranea all’indagine e di non aver mai avuto alcun legame con Hannoun, precisando la sua posizione.
"Ho incontrato il signor Mohammad Hannoun una sola volta e per pochi minuti". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo in relazione all'arresto a Genova di 9 persone, compreso Mohammad Hannoun, nell'inchiesta sulla raccolta di fondi che sarebbero stati destinati anche a .
