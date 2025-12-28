Boldrini | Il mio nome accostato in modo subdolo ad Hannoun
In seguito alle recenti affermazioni, Laura Boldrini ha commentato: «Il mio nome accostato in modo subdolo ad Hannoun». La politica ha inoltre aggiunto che chiunque prosegua con questa campagna diffamatoria ne risponderà nelle sedi opportune, ribadendo la propria volontà di tutelare l’immagine e la reputazione personale e istituzionale.
''chiunque continui con questa campagna diffamatoria nei miei confronti ne risponderà nelle sedi opportune'', dichiara la Boldrini.
