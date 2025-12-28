Boldrini | Il mio nome accostato in modo subdolo ad Hannoun

In seguito alle recenti affermazioni, Laura Boldrini ha commentato: «Il mio nome accostato in modo subdolo ad Hannoun». La politica ha inoltre aggiunto che chiunque prosegua con questa campagna diffamatoria ne risponderà nelle sedi opportune, ribadendo la propria volontà di tutelare l’immagine e la reputazione personale e istituzionale.

L' attentato in Australia contro gli ebrei: colpa della Flottiglia, della Shlein, dell' Albanese, della Boldrini e anche di quella vecchia radicale di cui non ricordo il nome facebook

