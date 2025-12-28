Blu bordeaux e verde | l'abbinamento colore più chic dell'inverno
Non sono colori difficili, né particolarmente audaci. Blu, bordeaux e verde appartengono al lessico quotidiano del guardaroba invernale. E forse è proprio per questo che raramente si indossano insieme. Ognuno trova spazio accanto a tinte più prevedibili, senza mai incontrare gli altri. Eppure, uniti, funzionano sorprendentemente bene. Provare per credere: il risultato è un outfit interessante, raffinato, che nasce da colori semplici ma usati con uno sguardo diverso. L’abbinamento colore da provare ora. Nel look Resort firmato Tory Burch l’abbinamento prende forma con naturalezza. Il verde acido della blusa illumina il viso e crea contrasto con il rosso mattone profondo della gonna drappeggiata, fluida e materica. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Giallo e bordeaux, l’abbinamento colore da cui farsi ispirare per la Vigilia di Natale
Leggi anche: Sensuale ma discreta, la camicia bordeaux firma gli outfit più chic dell’autunno-inverno
Il verde intenso è il nuovo neutro: colore chiave dell’eleganza invernale - Non una novità ma una conferma vera e propria del fatto che il colore sia un vero must. amica.it
Blu e verde: come abbinarli con stile - Il blu e il verde sono colori bellissimi e che stanno davvero bene insieme, in qualunque stagione. dilei.it
Verde, blu, bordeaux e tanto, tantissimo, tartan come quello per il Natale 2025 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.