Blu bordeaux e verde | l'abbinamento colore più chic dell'inverno

Non sono colori difficili, né particolarmente audaci. Blu, bordeaux e verde appartengono al lessico quotidiano del guardaroba invernale. E forse è proprio per questo che raramente si indossano insieme. Ognuno trova spazio accanto a tinte più prevedibili, senza mai incontrare gli altri. Eppure, uniti, funzionano sorprendentemente bene. Provare per credere: il risultato è un outfit interessante, raffinato, che nasce da colori semplici ma usati con uno sguardo diverso. L’abbinamento colore da provare ora. Nel look Resort firmato Tory Burch l’abbinamento prende forma con naturalezza. Il verde acido della blusa illumina il viso e crea contrasto con il rosso mattone profondo della gonna drappeggiata, fluida e materica. 🔗 Leggi su Amica.it

