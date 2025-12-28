Blitz notturno in Castelsenio Albero rubato e devastato

di Laura Valdesi SIENA "Episodi che ormai rientrano nella tradizione". Asciutte le parole del priore della Tartuca Simone Ciotti dopo l’intrusione nel piazzale della Società Castelsenio, la notte scorsa. E dopo che qualcuno ha devastato l’albero di Natale allestito davanti al museo in via Tommaso Pendola. "Ho fatto denuncia contro ignoti in questura stamani (ieri, ndr) per il furto e il danneggiamento – aggiunge l’onorando –, naturalmente anche per l’intrusione nell’area della società. Ci sono telecamere ovunque, un po’ in tutta l’area dove si sono verificati i due episodi". La Contrada ieri era in fermento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

