Un blitz nel cuore dell’Oltrarno. Agenti della digos e guardia di finanza (Gico), travisati con passamontagna per tutelare la propria identità, all’alba di ieri mattina hanno fatto irruzione in una palazzina in via del Campuccio – una volta ex convento di proprietà della Diocesi –. A uscirne in manette Raed Al Salahat, 48enne nato in Kuwait, in Italia da una decina di anni. È considerato membro del comparto estero di Hamas e componente del ’board of directors’ della European Palestinians Conference. L’uomo – difeso dall’avvocato Samuele Zucchini – non ha opposto resistenza. La moglie e i due figli al momento dell’arrestano non si trovavano nell’abitazione: sono anche stati sequestrati documenti e altro materiale ritenuto di interesse investigativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz nell’ex convento, un arresto: "È il referente toscano di Hamas. Fiume di soldi per il terrorismo"

Leggi anche: Firenze, catturato in un ex convento il referente "toscano" di Hamas

Leggi anche: Antiterrorismo in azione anche a Firenze, un arresto. L’accusa: fiume di soldi a Hamas

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gallipoli, blitz della Polizia all’ex Convento dei Cappuccini: sequestrati droga ed esplosivi, 2 arresti - Nel corso di una perquisizione mirata, gli agenti hanno arrestato una coppia di coniugi, denunciato un 34enne e segnalato al Prefetto un uomo di 48 anni Maxi operazione della Polizia di Stato all’ex ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Blitz antidroga e sequestro di esplosivi all'ex convento dei Frati Cappuccini di Gallipoli: due arresti - L'intervento nel complesso dell'ex convento dei Frati Cappuccini in corso Italia, scattato ieri, ha portato all'arresto di una coppia di ... quotidianodipuglia.it

Gol di Portanova e Conti nel primo tempo. Nell'intervallo il blitz di alcuni tifosi che dalla gradinata Sud raggiungono la tribuna per contestare il presidente Manfredi, presente a Marassi - facebook.com facebook