Bisogna cambiare per fermare la scia di violenza e morte | l' appello di una familiare delle vittime della strage di Monreale
Una familiare delle vittime della strage di Monreale invita a cambiare per fermare la violenza e le perdite umane. Sottolinea l’importanza di creare spazi di ascolto, promuovere la cultura civica, educare alla solidarietà e rafforzare le reti di supporto sul territorio, come strumenti fondamentali per prevenire future tragedie e costruire una comunità più sicura e coesa.
Costruire spazi di ascolto, promuovere la cultura civica e l’educazione alla solidarietà e attivare reti di supporto sul territorio. Sono questi i tre punti cardine attorno ai quali ruota la neonata “Mas: memoria, amicizia speranza”, una sigla che suona anche come un omaggio al ricordo delle tre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
