Bisogna cambiare per fermare la scia di violenza e morte | l' appello di una familiare delle vittime della strage di Monreale

Una familiare delle vittime della strage di Monreale invita a cambiare per fermare la violenza e le perdite umane. Sottolinea l’importanza di creare spazi di ascolto, promuovere la cultura civica, educare alla solidarietà e rafforzare le reti di supporto sul territorio, come strumenti fondamentali per prevenire future tragedie e costruire una comunità più sicura e coesa.

