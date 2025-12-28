Bimbo di 10 anni investito in monopattino | è grave

Un incidente si è verificato oggi a Gavardo, lungo via della Ferrovia, coinvolgendo un bambino di 10 anni in monopattino. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, ha causato gravi conseguenze per il giovane coinvolto. La situazione rimane sotto osservazione e le forze dell’ordine sono sul posto per chiarire le dinamiche.

Pomeriggio di paura e grande apprensione quello vissuto oggi a Gavardo. Intorno alle ore 15, un grave incidente stradale ha visto coinvolto un bambino di soli 10 anni lungo via della Ferrovia, arteria già nota per il sostenuto flusso veicolare.

Bimbo di 10 anni in monopattino viene travolto da un’auto a Gavardo: è grave - Le sue condizioni sarebbero serie ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. fanpage.it

Gavardo, bimbo di 10 anni in monopattino investito da un’automobile - Lo scontro è avvenuto all’altezza di una rotatoria: il bambino è stato soccorso ed elitrasportato poi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ... giornaledibrescia.it

