Bimbo di 10 anni in monopattino viene travolto da un'auto a Gavardo | è grave

Un bambino di 10 anni è stato coinvolto in un incidente a Gavardo, in provincia di Brescia, quando è stato investito da un'auto mentre era in monopattino. Le sue condizioni sono considerate gravi e è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

