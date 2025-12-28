Bimba di due anni positiva alla cocaina a Cesena | ricoverata Parenti ostacolano interventi sanitari

Una bambina di due anni è ricoverata al Bufalini di Cesena: è risultata positiva alla cocaina dopo essere arrivata in ospedale il giorno di Natale con la madre, seguita dal Sert. Il Tribunale dei minori ora valuta le misure di tutela.

