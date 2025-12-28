Bild | Trump non considera Zelensky un suo pari
Il quotidiano tedesco evidenzia come Donald Trump non consideri Volodymyr Zelensky un suo pari. Secondo le analisi, il prossimo incontro tra i due leader potrebbe non favorire le istanze dell’Ucraina, riflettendo un possibile cambio di atteggiamento di Trump nei confronti del governo di Kiev. Questa dinamica potrebbe influenzare gli sviluppi della situazione geopolitica nella regione.
Il quotidiano tedesco osserva che il prossimo incontro tra Trump e Zelensky difficilmente porterà a un esito favorevole all'Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
