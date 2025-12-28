Bilancio regionale il M5s | La destra cancella la casa pubblica
I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Abruzzo esprimono preoccupazione sulla manovra di bilancio 2026-2028, evidenziando come essa possa compromettere il diritto alla casa pubblica. Erika Alessandrini e Francesco Taglieri sottolineano le criticità del documento, definendolo «incredibilmente drammatico» per le politiche abitative, e auspicano un confronto per preservare servizi fondamentali per i cittadini.
I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, criticano duramente la manovra di bilancio 2026?2028 della Regione Abruzzo, definendo «incredibilmente drammatico» lo scenario che emerge per il diritto alla casa pubblica.Secondo i pentastellati, nel 2026 la.
