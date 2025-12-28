Lunedì nell’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale si discuterà del bilancio di previsione 20262028, che ha incassato la bocciatura a maggioranza della Consulta di Cento-Penzale. Il presidente Lucio Russo parla di "diverse incongruenze", come ‘sulla destinazione delle risorse per la biblioteca, citando lavori da 2.550.621 euro, il riferimento a Palazzo Scarselli e il rinnovo della convenzione, di cui la Consulta non era stata informata" parlando di "confusione sugli 835.000 euro per la ricollocazione della biblioteca in Rocca, sui 400.000 euro previsti per le rotonde Capponcelli e del viale del cimitero, che avrebbero dovuto rientrare in perequazioni, come riferito in commissione 2 dal dirigente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, la Consulta: "Troppe incongruenze"

Leggi anche: Djokovic su Sinner: "Il caso Clostebol? Ci sono troppe incongruenze..."

Leggi anche: Trevisani: «Rigore Napoli Inter? Episodio clamoroso. Ci sono troppe incongruenze arbitrali»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bilancio, la Consulta: Troppe incongruenze.

Bilancio, la Consulta: "Troppe incongruenze" - Lunedì nell’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale si discuterà del bilancio di previsione 2026/2028, che ha incassato la bocciatura ... msn.com