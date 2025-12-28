Bilancio la Consulta | Troppe incongruenze
Lunedì nell’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale si discuterà del bilancio di previsione 20262028, che ha incassato la bocciatura a maggioranza della Consulta di Cento-Penzale. Il presidente Lucio Russo parla di "diverse incongruenze", come ‘sulla destinazione delle risorse per la biblioteca, citando lavori da 2.550.621 euro, il riferimento a Palazzo Scarselli e il rinnovo della convenzione, di cui la Consulta non era stata informata" parlando di "confusione sugli 835.000 euro per la ricollocazione della biblioteca in Rocca, sui 400.000 euro previsti per le rotonde Capponcelli e del viale del cimitero, che avrebbero dovuto rientrare in perequazioni, come riferito in commissione 2 dal dirigente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Djokovic su Sinner: "Il caso Clostebol? Ci sono troppe incongruenze..."
Leggi anche: Trevisani: «Rigore Napoli Inter? Episodio clamoroso. Ci sono troppe incongruenze arbitrali»
Bilancio, la Consulta: Troppe incongruenze.
Bilancio, la Consulta: "Troppe incongruenze" - Lunedì nell’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale si discuterà del bilancio di previsione 2026/2028, che ha incassato la bocciatura ... msn.com
Disavanzo di bilancio. Caruso vota contro ’Troppe incongruenze’ - Il consiglio comunale di Capannori, con i soli voti della maggioranza, ha approvato la delibera per il finanziamento del disavanzo gestionale accertato con la ... lanazione.it
"Bilancio record, incongruenze milionarie" - "Si parla di 120 milioni nel 2027, basati su cifre ancora da aggiustare" Il bilancio preventivo del Comune di Civitanova è "una sorta di ... ilrestodelcarlino.it
Esiste una forma ancora più insidiosa di patrimoniale: quella che passa attraverso limiti arbitrari a ciò che puoi fare con i tuoi beni. E tocca di nuovo gli affitti brevi. Dopo l’ubiquità dei divieti di lock box e le misure punitive in legge di bilancio, adesso la Consulta - facebook.com facebook
Pubblicata la Circolare @Assonime 26/2025 dedicata al nuovo onere di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, introdotto dagli ultimi interventi normativi (d.lgs. 192/2024, legge di bilancio 2025 e d.l. 84/2025). Per maggiori informazioni, con x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.