Biathlon Janina Hettich-Walz e Justus Strelow trionfano nel World Team Challenge 2025 Francia sconfitta

Al termine dell’edizione 2025 del World Team Challenge, disputata alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, sono stati annunciati i vincitori: Janina Hettich-Walz e Justus Strelow. La competizione, che ha coinvolto le migliori squadre internazionali, si è conclusa con la vittoria della coppia tedesca e la sconfitta della rappresentativa francese. Un evento che ha confermato l’importanza del biathlon a livello mondiale.

Calato il sipario sull'edizione 2025 del World Team Challenge alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Il tradizionale appuntamento del biathlon, disputato sugli anelli innevati dello stadio tedesco, ha offerto grande spettacolo agli appassionati. Il format della competizione è stato uno degli elementi più apprezzati dal pubblico. In gara dieci coppie miste, formate da un uomo e una donna, chiamate a sfidarsi in due prove consecutive. La prima, una mass start con partenza in linea, è stata seguita da un inseguimento in modalità single mixed relay, formula che assicura continui cambi di scenario e ritmi elevati.

Hettich-Walz und Strelow siegen auf Schalke - Show auf Schalke die neunjährige deutsche Durststrecke eindrucksvoll beendet. msn.com

Biathlon | Heimsieg auf Schalke: Deutsche Durststrecke beendet! - Klassiker auf Schalke eine deutsche Durststrecke beendet. msn.com

