Biathlon Bakken morto mentre stava simulando i 7.000 metri di quota? L’indiscrezione dalla Norvegia
Il tabloid norvegese VG ha pubblicato, nella giornata di Santo Stefano, un’indiscrezione relativa alla morte di Sivert Guttorm Bakken, rinvenuto privo di vita la mattina del 23 dicembre nella sua stanza d’albergo, nei pressi del Passo di Lavazé (Trento). È assodato come il ventisettenne scandinavo sia stato trovato con una maschera ipossica sul volto. A comunicarlo ufficialmente è stata la federazione norvegese di biathlon. Tuttavia, stando a quanto riportato da VG, il dispositivo (perfettamente legale e acquistabile online da chiunque) sarebbe stato impostato per simulare una quota di 7.000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
