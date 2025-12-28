Dopo la partita Milan-Verona, valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore del Verona, Bertolini, ha commentato il rigore assegnato ai rossoneri, definendolo un “rigorino”. Durante la conferenza stampa, Bertolini ha espresso le sue impressioni sulla decisione arbitrale, sottolineando il suo punto di vista senza eccessi di entusiasmo o polemiche.

Bertolini, allenatore gialloblu, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bertolini dopo Milan-Verona contesta il rigore: “Rigorino”

Leggi anche: Verona, Bertolini post Milan: “Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato complicato”

Leggi anche: Verona, Bertolini prima del Milan: “Oggi incontriamo una super squadra”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milan-Verona, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Bertolini: Primo tempo compatti e Milan ha faticato. Il rigore ha indirizzato la partita; Calcio: Milan-Verona 3-0; Milan-Verona, formazioni ufficiali: in attacco, Mosquera in coppia con Giovane.

DAZN - Hellas Verona, Bertolini: "Milan super squadra, ma ci siamo preparati al meglio" - Alberto Bertolini, vice allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan: "Abbiamo lavorato molto duramente, rafforzando principi tattici e mantenend ... napolimagazine.com