Bersani un clamoroso vaffa a Schlein | Sento vagheggiare di primarie

Pier Luigi Bersani esprime dure critiche nei confronti di Elly Schlein e del governo, evidenziando le sue riserve sulle recenti dichiarazioni riguardanti le primarie. In un’intervista a La Stampa, l’ex segretario del Pd si confronta con le tensioni interne e le dinamiche politiche attuali, adottando un tono deciso e diretto. Il suo intervento riflette una posizione di forte scrutinio nei confronti delle scelte e delle leadership di questi mesi.

Duro con il governo, ma ancora di più con Elly Schlein. L'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, intervistato da La Stampa, prende il badile e inizia a menare colpi un po' a casaccio, pesantissimi. Si parte con la legge di bilancio: la definisce una " manovretta " che non lancia i messaggi necessari al Paese. E, guardando al futuro, insiste perché il centrosinistra metta in campo subito un progetto. "Quando hai pochi soldi da spendere, e il motore delle disuguaglianze va avanti a pieni giri, occorre dare il segnale che vuoi rallentare quel meccanismo, assumendo il punto di vista di chi sta peggio", sottolinea Bersani La manovra non lo fa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

