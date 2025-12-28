Bernede nel pre di Milan-Verona | Conosco alcuni rossoneri Oggi in campo c’è una battaglia

Antoine Bernède ha commentato prima di Milan-Verona, partita della 17ª giornata di Serie A 2025-2026. Il centrocampista del Verona ha dichiarato di conoscere alcuni giocatori del Milan e ha sottolineato l’importanza della sfida, definendola una vera battaglia. L’incontro si giocherà alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Verona, Bernede: "Conosco alcuni giocatori del Milan. Fuori dal campo siamo amici, in campo però c'è una battaglia" - Antoine Bernede, centrocampista del Verona, ha parlato a DAZN nel pre partita di San Siro. milannews.it

Milan-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tutto confermato nei Diavolo - Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A: MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus- milannews.it

AC Milan - Hellas Verona FC, i convocati di Zanetti. Torna Bradaric, ancora fuori Akpa-Akpro. 1 Montipò 2 Oyegoke 4 Yellu 5 Nunez 6 Valentini 8 Serdar 9 Sarr 12 Bradaric 15 Nelsson 16 Orban 17 Giovane 19 Slotsager 20 Kastanos 21 Harroui 23 Ebosse 24 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.