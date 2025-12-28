Bernede nel pre di Milan-Verona | Conosco alcuni rossoneri Oggi in campo c’è una battaglia

Antoine Bernède ha commentato prima di Milan-Verona, partita della 17ª giornata di Serie A 2025-2026. Il centrocampista del Verona ha dichiarato di conoscere alcuni giocatori del Milan e ha sottolineato l’importanza della sfida, definendola una vera battaglia. L’incontro si giocherà alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Antoine Bernède, giocatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

