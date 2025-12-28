Bernard D’Ormale chi è l’ultimo marito di Brigitte Bardot

Bernard d’Ormale è il quarto e attuale marito di Brigitte Bardot, attrice e icona francese. Sposato con Bardot da oltre 27 anni, è un consigliere di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Fronte Nazionale. Con questa relazione, d’Ormale rappresenta il legame più duraturo della vita privata di Bardot, che ha segnato un capitolo importante della sua storia personale.

Bernard d’Ormale è il quarto ed ultimo marito di Brigitte Bardot, l’indimenticabile BB! L’attrice francese, diva ed icona di stile mondiale, è sposata oramai da più di 27 anni con il consigliere di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Fronte Nazionale. Un amore importante che la stessa Brigitte Bardot ha raccontato così dalle pagine del settimanale Oggi: “ho avuto molte esperienze. Ho goduto della vita con le sue gioie e le sue angosce. Ho sempre cercato l’amore assoluto che ho trovato, alla fine, con gli animali. Oggi condivido la mia vita con Bernard d’Ormale da 27 anni. È un record!”. Il marito è una presenza fissa nella sua vita ed è stato proprio lui a salvarla quando ha avuto un attacco dovuto al grande caldo registrato in Francia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

