Bergomi commenta le scelte di Chivu | Zielinski dal 1? non mi sorprende e su Luis Henrique voglio capire quella cosa

Beppe Bergomi ha analizzato le decisioni di Cristian Chivu nella partita contro l’Atalanta. L’ex difensore dell’Inter ha commentato la possibile formazione, sottolineando che la presenza di Zielinski dall’inizio non sorprende. Inoltre, ha espresso curiosità riguardo alla scelta di Luis Henrique, evidenziando l’interesse nel capire meglio le motivazioni dietro questa decisione.

Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha commentato così le scelte di formazione di Cristian Chivu contro l’Atalanta. A pochi istanti dal via di Atalanta Inter, Beppe Bergomi ha analizzato il momento dell’ Inter su Sky Sport. La leggenda nerazzurra ha evidenziato come l’attaccante Marcus Thuram non sia ancora al top dopo lo stop, approvando invece l’impiego del polacco Piotr Zielinski. Infine, l’avviso a Luis Henrique: senza una prova di carattere su un campo ostico come Bergamo, il club dovrà intervenire sul mercato. PAROLE – « La Thu-La? Thuram è rimasto fuori più di un mese e anche da quando è rientrato non ha ancora ritrovato quella forma con cui ha lasciato la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

