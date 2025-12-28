Bergamo un 2026 di cantieri Investimenti in grandi opere | Dall’estate un po’ di sollievo
Ancora sotto assedio. Il 2026 sarà un altro anno di grandi opere viabilistiche e investimenti a Bergamo e ci vorrà ancora pazienza per i disagi alla viabilità cittadina, già sotto pressione per numerosi cantieri in corso per diverse e complesse opere che trasformeranno il volto di Bergamo. Le operazioni più impattanti sono quelle ferroviarie, come via San Bernardino o il treno per Orio al Serio, interventi che scontano qualche ritardo. "L’impatto maggiore è questo - spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, Marco Berlanda -, solo dall’estate ci sarà un po’ di sollievo". Insomma, dopo un 2025 difficile, i cittadini dovranno portare ancora un po’ di pazienza, almeno fino alla metà del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il sindaco ieri ha finalmente ammesso che la situazione dei principali cantieri,quelli che la giunta aveva decantato come opere rivoluzionarie per Bergamo, è disastrosa. Altro che "VEDRAI CHE BERGAMO"! Del nostro mitico Palazzetto dello Sport, abbattuto in - facebook.com facebook
