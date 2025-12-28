Benin-Senegal terza giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla
Benin e Senegal si affrontano nella terza giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2025. La partita, valida per la qualificazione agli ottavi, vede le due squadre separate da un solo punto in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.
Gara valida per la terza giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2025. Separate da un solo punto, le due squadre si giocano la qualificazione agli ottavi. Benin-Senegal si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio di Tangeri. BENIN-SENEGAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il ko all’esordio contro il Congo, e il successo di misura sul Botswsna, il Benin si è almeno garantito un’altra chance di proseguire il torneo. La Nazionale di Rohr non è paragonabile per qualità a quella delle grandi africane, ma l’esperienza di elementi come Mounie’, Doussou e Verdon rappresenta una base buona su cui crescere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Benin-Botswana, seconda giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Senegal-Botswana, prima giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
RD del Congo ok col Benin, il Senegal travolge il Botswana e si gode Jackson; Lookman entra in modalità Dublino, Mahrez show: la Coppa d'Africa è uno spettacolo; Risultati Coppa d’Africa 2025, classifiche/ Vittoria per il Benin! Diretta gol live score (oggi 27 dicembre); Lookman trascina la Nigeria, Senegal e Tunisia super: Coppa d'Africa, risultati e classifiche.
Coppa d'Africa: Nigeria-Tanzania, Senegal-Botswana e Tunisia-Uganda. Orari e dove vederle in chiaro - Prosegue la Coppa d'Africa con la terza giornata del torneo che oggi vedrà andare in scena tre partite: Senegal- msn.com
•RESULTS• Saturday 27th December AFRICA CUP OF NATIONS Benin 1-0 Botswana Senegal 1-1 DR Congo Uganda 1-1 Tanzania Nigeria 3-2 Tunisia ENGLAND - PREMIER LEAGUE Nottingham Forest 1-2 Manchester City Arsenal 2-1 Brighton Brentfor - facebook.com facebook
Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match BeninBotswana Ore 13:30 - 60 DTT SenegalRD Congo Ore 16:00 - 60 DTT UgandaTanzania Ore 18:30 - 60 DTT NigeriaTunisia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.