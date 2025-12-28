Benin e Senegal si affrontano nella terza giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2025. La partita, valida per la qualificazione agli ottavi, vede le due squadre separate da un solo punto in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la terza giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2025. Separate da un solo punto, le due squadre si giocano la qualificazione agli ottavi. Benin-Senegal si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio di Tangeri. BENIN-SENEGAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il ko all’esordio contro il Congo, e il successo di misura sul Botswsna, il Benin si è almeno garantito un’altra chance di proseguire il torneo. La Nazionale di Rohr non è paragonabile per qualità a quella delle grandi africane, ma l’esperienza di elementi come Mounie’, Doussou e Verdon rappresenta una base buona su cui crescere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Benin-Senegal, terza giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

