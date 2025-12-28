È un ritratto a luci e ombre quello che fa alla provincia di Ravenna il rapporto ’ Rifiuti urbani ’ dell’Ispra, che come ogni anno mette in fila le province italiane in base a una serie di parametri, fra cui il più importante è la percentuale di raccolta differenziata sul totale del rifiuti prodotti. Una delle novità dei dati 2024 è il balzo in avanti compiuto dalla provincia di Ravenna nella classifica delle province per quota di differenziata: fino a pochi anni fa stabilmente ultima in Emilia-Romagna e tra le peggiori del nord Italia, oggi Ravenna, con l’80,6% di differenziata, si trova addirittura a un soffio dalla top ten italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bene la differenziata, ma troppi rifiuti pro-capite

Leggi anche: Rifiuti elettronici, la Campania è ultima per raccolta pro capite

Leggi anche: Rifiuti, rapporto Ispra: Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata, ma produce più rifiuti e paga di più

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bene la differenziata, ma troppi rifiuti pro-capite.

Rifiuti, troppi abbandoni. Rafforzati i controlli - PISTOIAGli ispettori ambientali affiancano alle consuete attività urbane il monitoraggio lungo il torrente Ombrone, corso d’acqua che rappresenta un patrimonio naturalistico e paesaggistico della ... lanazione.it

Differenziata fatta male: "Troppi casi, ora basta" - L’assessore all’ambiente Gliori si è confrontata con Ersu "Multe fino a 500 euro per chi abbandona o sbaglia a conferire". lanazione.it

“Rapporto ISPRA sui rifiuti, bene Catanzaro: ma la sfida è migliorare la qualità della differenziata” - I territori che ottengono i risultati migliori sono quelli che dispongono di un sistema impiantistico funzionante. catanzaroinforma.it

TvSei. . Roseto, bene la differenziata. Resta il problema degli abbandoni Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha presentato i dati della raccolta differenziata 2025, che segnano un importante traguardo con percentuali superiori al 75%. L'amministrazione punta - facebook.com facebook

Senorbì, Arixi e Sisini: bene il nuovo sistema di raccolta differenziata x.com