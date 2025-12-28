Ben Ainslie trova i soldi | arriva un super fondo Athena sarà competitiva in America’s Cup! E Luna Rossa…

Ben Ainslie ha trovato i finanziamenti necessari, con l’arrivo di un importante fondo che garantirà a Athena di essere competitiva in America’s Cup. Dopo la separazione da INEOS, il velista britannico aveva affrontato difficoltà economiche, ma ora Athena Racing potrà continuare il suo percorso nel prestigioso trofeo. Anche Luna Rossa, coinvolta nelle imminenti sfide, si prepara a confrontarsi in un contesto sempre più competitivo e strategico.

Ben Ainslie era alla disperata ricerca di fondi economici dopo la separazione da INEOS: uno dei più grandi velisti della storia non aveva fatto mistero di essere in difficoltà alla guida di Athena Racing, il Challenger of Record della America’s Cup. Il primo degli sfidanti di Team New Zealand nella prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo non navigava in ottime acque sotto il profilo finanziario, ma Babbo Natale ha portato in dote una borsa decisamente soddisfacente che dovrebbe permettere al sodalizio di essere davvero competitivo a Napoli nel 2027. Cos’è cambiato nel giro di qualche giorno? Il ribattezzato Baronetto ha infatti ricevuto il supporto di Oakley Capital, un fondo di private equity paneuropeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

