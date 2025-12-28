Belluno proseguono le ricerche dell' escursionista dispersa sul Monte Framont

A Belluno, le ricerche dell’escursionista dispersa sul Monte Framont continuano senza sosta. Da ieri, le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da droni, speleo-alpini ed elicotteri, stanno portando avanti le operazioni a Agordo. L’intervento è coordinato per rintracciare la persona scomparsa, mentre le condizioni sul sito rimangono monitorate attentamente.

