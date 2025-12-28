Bel tempo sull’Italia poi la svolta | gelo e possibili nevicate da Capodanno

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Torna il bel tempo sull'Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. Spazio al sole, con temperature ancora piuttosto miti (e sopra le medie climatiche di riferimento) in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Centro Sud. Da Capodanno però è attesa una decisa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: “Aria artica e nevicate”. Il Winter Vortex si abbatte sull’Italia: gelo totale, le previsioni

Leggi anche: Winter Vortex in arrivo sull’Italia: freddo intenso, piogge e possibili nevicate a bassa quota

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

bel tempo sull8217italia svoltaBel tempo sull’Italia, poi la svolta: gelo e possibili nevicate da Capodanno - (Adnkronos) – Torna il bel tempo sull’Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.