(Adnkronos) – Torna il bel tempo sull'Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. Spazio al sole, con temperature ancora piuttosto miti (e sopra le medie climatiche di riferimento) in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Centro Sud. Da Capodanno però è attesa una decisa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Aria artica e nevicate”. Il Winter Vortex si abbatte sull’Italia: gelo totale, le previsioni

Leggi anche: Winter Vortex in arrivo sull’Italia: freddo intenso, piogge e possibili nevicate a bassa quota

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bel tempo sull’Italia, poi la svolta: gelo e possibili nevicate da Capodanno - (Adnkronos) – Torna il bel tempo sull’Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. msn.com