Bel tempo sull’Italia poi la svolta | gelo e possibili nevicate da Capodanno
(Adnkronos) – Torna il bel tempo sull'Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. Spazio al sole, con temperature ancora piuttosto miti (e sopra le medie climatiche di riferimento) in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Centro Sud. Da Capodanno però è attesa una decisa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: “Aria artica e nevicate”. Il Winter Vortex si abbatte sull’Italia: gelo totale, le previsioni
Leggi anche: Winter Vortex in arrivo sull’Italia: freddo intenso, piogge e possibili nevicate a bassa quota
Bel tempo sull’Italia, poi la svolta: gelo e possibili nevicate da Capodanno - (Adnkronos) – Torna il bel tempo sull’Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre 2025. msn.com
Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo sulla nostra regione - facebook.com facebook
Il tempo sull'Abruzzo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.