Bel tempo fino a lunedì più freddo e nuvoloso tra il 30 dicembre e San Silvestro
Domenica 28 dicembre bel tempo a Bergamo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Sono le previsioni a cura di 3BMeteo. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3114m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. In Lombardia Dopo aver osservato le previsioni del tempo a Bergamo spostiamo lo sguardo sulla nostra regione. Domenica un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: ?Meteo da Santo Stefano a Capodanno, tra maltempo e freddo: incognita San Silvestro (soprese al Sud)
Leggi anche: Ultimi scampoli di bel tempo, in arrivo pioggia e freddo
Bel tempo fino a lunedì, più freddo e nuvoloso tra il 30 dicembre e San Silvestro - Domenica 28 dicembre bel tempo a Bergamo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore ... bergamonews.it
Che tempo farà nei prossimi giorni? Bel tempo fino a metà settimana, poi piogge e temporali - La nuova settimana si apre con condizioni di tempo stabile su gran parte d’Europa centro- blitzquotidiano.it
Bel tempo e temperature fuori stagione fino a metà dicembre - Sarà bel tempo e con temperature fuori stagione fino a metà dicembre grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che dominerà sull'Italia. notizie.tiscali.it
Per la scelta delle famiglie ci sarà tempo fino al 2 febbraio: paletti meno rigidi per il prolungamento di orario - facebook.com facebook
C'è tempo fino al 31 gennaio per presentare le candidature alla seconda edizione di #10tesiperlasostenibilità, il premio lanciato da @SymbolaFondazio, @UniLUISS, #Unioncamere e @DeloitteItalia che valorizza tesi universitarie provenienti da tutte le discipl x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.