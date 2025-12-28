Domenica 28 dicembre bel tempo a Bergamo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Sono le previsioni a cura di 3BMeteo. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3114m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. In Lombardia Dopo aver osservato le previsioni del tempo a Bergamo spostiamo lo sguardo sulla nostra regione. Domenica un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: ?Meteo da Santo Stefano a Capodanno, tra maltempo e freddo: incognita San Silvestro (soprese al Sud)

Leggi anche: Ultimi scampoli di bel tempo, in arrivo pioggia e freddo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bel tempo fino a lunedì, più freddo e nuvoloso tra il 30 dicembre e San Silvestro - Domenica 28 dicembre bel tempo a Bergamo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore ... bergamonews.it