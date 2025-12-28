Beautiful streaming replica puntata 28 dicembre 2025 | Video Mediaset
Oggi, domenica 28 dicembre 2025, torna l’appuntamento con Beautiful, la soap americana amata da molti. Nella puntata di questa sera, Deacon interroga Lauren su Sugar, cercando di scoprire chi sia e quale sia il suo legame con Sheila. Qui troverai la replica completa del episodio, disponibile in streaming su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – domenica 28 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon interroga Lauren su Sugar, vuole sapere chi sia e cosa c’entri con Sheila. La donna è reticente a parlarne e cerca di sviare il discorso, così lui le confida quello che ha visto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
