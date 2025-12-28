BB moglie quattro volte e un figlio
Brigitte Bardot, icona del cinema francese, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Conosciuta per la sua bellezza e il suo talento, si ritirò dalla scena pubblica per vivere in modo più riservato, come molte grandi stelle prima di lei. La sua figura rimane un simbolo di grazia e stile, testimoniando un’epoca d’oro del cinema e della cultura europea.
12.50 Brigitte Bardot resta scolpita nella memoria collettiva come femme fatale. Una vera diva che si ritirò a vita privata come un'altra star, Greta Garbo. Era la "venere" bionda che balla scalza un mambo nel film "E Dio creò la donna" di Roger Vadim,o la fanciulla che confessa peccati e seduzioni in "Una donna come me" o in "Disprezzo" di Jean Luc Godard, o "Le pistolere", con Claudia Cardinale. Sposata quattro volte, un figlio: l'attore Jacques Charrier. Lei diceva sempre: "Quando sta per finire la passione faccio le valigie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Chi è la moglie di Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e madre del figlio: “L’ho sposata due volte, la crisi ci ha divisi ma ritrovati”
Leggi anche: Pronostico Cagliari-Bologna: è già successo quattro volte
A Troubled Life: A Mother's Attempt to Take Revenge on Her Husband and Second Wife
Novara, ha violentato e maltrattato la moglie: arrestato 61enne, dovrà scontare quattro anni x.com
Il suo assassino non sarà mai trovato, nonostante le testimonianze della moglie e di quattro connazionali. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.