BB moglie quattro volte e un figlio

28 dic 2025

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Conosciuta per la sua bellezza e il suo talento, si ritirò dalla scena pubblica per vivere in modo più riservato, come molte grandi stelle prima di lei. La sua figura rimane un simbolo di grazia e stile, testimoniando un’epoca d’oro del cinema e della cultura europea.

12.50 Brigitte Bardot resta scolpita nella memoria collettiva come femme fatale. Una vera diva che si ritirò a vita privata come un'altra star, Greta Garbo. Era la "venere" bionda che balla scalza un mambo nel film "E Dio creò la donna" di Roger Vadim,o la fanciulla che confessa peccati e seduzioni in "Una donna come me" o in "Disprezzo" di Jean Luc Godard, o "Le pistolere", con Claudia Cardinale. Sposata quattro volte, un figlio: l'attore Jacques Charrier. Lei diceva sempre: "Quando sta per finire la passione faccio le valigie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

