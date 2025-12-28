BB attivista ribelleliberapassionale
BB, Brigitte Bardot, è stata una figura iconica nota per la sua bellezza naturale e la sua personalità libera e appassionata. La sua presenza ha rappresentato un modello di eleganza discreta e autenticità, lontano da artifici e tendenze passeggeri. Con il suo stile sobrio e genuino, BB ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale, incarnando valori di libertà e spontaneità.
11.20 Addio a BB, Brigitte Bardot, una delle rare bellezze al naturale, di una sensualità non enfatizzata da interventi estetici invasivi. Una donna libera che ha espresso ogni sua idea, anche scomoda, urlandola. E scrivendo in un libro di recente anche del suo supporto alla leader della destra Marine Le Pen. Attrice, modella, cantante e attivista, dalla parte degli animali. Figlia di un industriale: educazione severa,nell'alta borghesia, fatta anche di artisti e personalità della cultura. Studiò danza e recitazione, le passioni di famiglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
