Basket la seconda stracittadina è amara | la Despar 4 Torri cade contro l’Acli G88
La Despar 4 Torri di basket, dopo la vittoria contro la capolista Vis 2008, subisce una sconfitta nella seconda stracittadina consecutiva, prima della pausa natalizia. Alla palestra Roiti, l’Acli G88 prevale con il punteggio di 69-64, segnando un episodio significativo nel percorso della squadra. Un risultato che richiede analisi e riflessioni, in vista delle prossime partite e del proseguimento del campionato.
Dopo il successo con la capolista Vis 2008, è amara la seconda stracittadina consecutiva, prima della sosta natalizia, per la Despar 4 Torri dell'allenatore d'Angelo, che alla palestra Roiti cede il passo ai padroni di casa dell'Acli G88 con il punteggio di 69-64.
