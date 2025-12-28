Basket femminile serie B Bagalier Feba battuto Valdarno | Abbiamo chiuso bene l’anno

La Bagalier Feba ha chiuso bene l’anno davanti al suo pubblico vincendo 62-38 contro il Valdarno nella 12ª giornata del campionato di serie B di basket femminile. Da segnalare i primi due punti tra le "grandi" per Elisabetta Valeriani e Chiara Romanelli, ragazze del vivaio biancoblu in pianta stabile in prima squadra. Ecco come Mery Ortolani (foto) ha fotografato la gara: "L’inizio non è stato il migliore, ma dopo i primi cinque - sei minuti abbiamo preso il controllo della partita e costruito un vantaggio. La difesa a zona l’abbiamo mantenuta bene. Era importante vincere per il risultato e per chiudere bene l’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

