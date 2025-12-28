Basket femminile Campobasso espugna Venezia e vince il big match Vincono anche Derthona Geas e Broni

Nella tredicesima giornata del massimo campionato italiano di basket femminile, Campobasso ha ottenuto una vittoria importante a Venezia, consolidando la propria posizione in classifica. Oltre a questa sfida, si sono disputate altre tre partite, con successi per Derthona, Geas e Broni. In attesa dell'incontro tra Schio e San Martino di Luperi, l’attenzione resta alta sui risultati di questa giornata, che contribuiscono a definire la corsa verso la vetta.

Si sono disputati oggi quattro dei cinque match della tredicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e, in attesa di Schio-San Martino di Luperi in programma domani sera, gli occhi erano soprattutto puntati sul big match tra Venezia e Campobasso, cioè le due formazioni inseguitrici della prima della classe, Schio. UMANA REYER VENEZIA – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 50-55. Le orogranata provano più volte l'allungo sia nel primo sia nel secondo quarto, trascinate dalle triple di Santucci e Morrison, ma La Molisana Magnolia Campobasso resta sempre in scia con Gray e Trimboli, riuscendo a limitare il passivo prima della sirena.

