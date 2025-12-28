Basket DR1 Simus al comando Valdelsa insegue Obiettivo Coppa!

Nel campionato di Divisione Regionale 1 il 2025 si è chiuso con una squadra senese al comando della classifica: si tratta della Simus Monteroni di coach Rossi che ha chiuso meritatamente la prima parte di stagione in vetta, laureandosi campione d’inverno. Il team della Val d’Arbia si trova infatti al primo posto con 24 punti precedendo di sole 2 lunghezze il Valdelsa Basket di coach Lanza che è la squadra rivelazione. Monteroni infatti alla vigilia era considerata da tutti come la pretendente numero uno alla promozione in serie C, mentre i colligiani, partiti in sordina, hanno mostrato tutto il loro valore in queste prime 14 partite meritandosi la seconda piazza della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

